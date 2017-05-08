Рыбаки Приднестровья снова призывают выйти на уборку берега Днестра
Приднестровские рыбаки во второй раз приглашают общими усилиями заняться расчисткой берега Днестра в Тирасполе, по их мнению, первая подобная акция дала свои плоды.
Приднестровские рыбаки во второй раз приглашают общими усилиями заняться расчисткой берега Днестра в Тирасполе, по их мнению, первая подобная акция дала свои плоды.
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. Акция «Чистый берег» во второй раз будет организована на левом берегу Днестра группой инициативных рыбаков, объединившихся в Республиканскую спортивную общественную организацию «Клуб Спортивного Рыболовства». О мероприятии корреспонденту Sputnik рассказал президент клуба Юрий Бородин.
14 мая рыбаки приглашают всех неравнодушных принять вместе с ними участие в расчистке берега Днестра в Тирасполе — участка от парома до дзота, напротив роддома.
«Критерий выбора участка — это загрязненность территории, сколько там убирали, а толку нет. Собрать бутылки — это не уборка. Мы будем очищать от всего — пластика, железа, стекла, керамики
Нынешняя станет второй массовой акцией, проведенной клубом. Единичные, по словам его руководителя, проходят постоянно, потому что все одноклубники ездят всегда с мусорными пакетами — выехали на рыбалку и вокруг все убрали.
Первую акцию рыбаки провели в конце прошлого года. Тогда, как писал Sputnik, одолели участок протяженностью в два километра — от гребной базы до солдатского пляжа по берегу реки Днестр в Тирасполе. Хотя задумывали пройти лишь один километр. На днях организаторы проинспектировали тот участок, что расчищали в прошлый раз.
«Наружный мусор, конечно, имеется, но гораздо меньше, чем было раньше. Мусор в основном тот, который принесло рекой. Думаю, наша акция
Как и в прошлый раз, всем, кто проявит добрую волю и решит присоединиться к акции, будут предоставлены мешки и перчатки. Но на сей раз организаторы обращаются с просьбой помочь с табличками, которые предполагают забить по ходу уборки по всему берегу — с надписью о призыве к чистоте. Может, надеются они, хоть это