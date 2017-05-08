На Уралмаше рабочего убило рухнувшей балкой. Полиция проверяет обстоятельства
На заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
На заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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Сыщики выяснили, что трагедия произошла в цехе № 343. На мужчину упала тяжёлая балка, он получил несовместимую с жизнью травму и скончался на месте.
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«ЧП, о котором идет речь, не носит криминальный характер. Оперативники уголовного розыска установили личность погибшего. Им оказался житель областного центра » 1967 года рождения. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники полиции и СК опрашивают представителей руководства цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж, — прокомментировал Горелых.