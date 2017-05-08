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12:03 (мск), источник: Nakanune.ru

На Уралмаше рабочего убило рухнувшей балкой. Полиция проверяет обстоятельства

На заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге погиб рабочий. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным пресс-атташе главка, 8 мая в 09.05 в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу от бригады «скорой помощи» поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе города на территории завода погиб рабочий.

Сыщики выяснили, что трагедия произошла в цехе № 343. На мужчину упала тяжёлая балка, он получил несовместимую с жизнью травму и скончался на месте.

Из ОП № 15 на предприятие выехала и работает следственно-оперативная группа территориального ОВД, её возглавляет заместитель начальника уголовного розыска майор полиции Олег Новосёлов, также на завод прибыл следователь СК Александр Гарцев.

«ЧП, о котором идет речь, не носит криминальный характер. Оперативники уголовного розыска установили личность погибшего. Им оказался житель областного центра » 1967 года рождения. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники полиции и СК опрашивают представителей руководства цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж, — прокомментировал Горелых.

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