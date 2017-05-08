В Ленинском районе пьяный водитель «Киа» раздавил свою жену

Как сообщает ВДТВ, в 23:00 39-летний водитель «Киа Спектра», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по грунтовой дороге. Совершая маневр движения задним ходом, нетрезвый водитель не убедился в безопасности своих действий и совершил наезд на свою 34-летнюю супругу.

Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.