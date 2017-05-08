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11:56 (мск), источник: Новый Калининград

В Зеленоградском районе ночью сгорели три гаража и автомобиль

В Зеленоградском районе в ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на тушение загоревшихся гаражей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

В 23:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Романово. Там полностью выгорели три гаража из шпал, кровля шиферная, на площади 66 кв.м. Внутри одного из гаражей находился автомобиль «ЗАЗ 926». В двух других находились строительные материалы.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПСЧ-17 в составе 9 человек и 2 единицы техники.

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