В Зеленоградском районе ночью сгорели три гаража и автомобиль
В Зеленоградском районе в ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на тушение загоревшихся гаражей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Зеленоградском районе в ночь с воскресенья на понедельник пожарные выезжали на тушение загоревшихся гаражей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В 23:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Романово. Там полностью выгорели три гаража из шпал, кровля шиферная, на площади 66 кв.м. Внутри одного из гаражей находился автомобиль «ЗАЗ 926». В двух других находились строительные материалы.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПСЧ-17 в составе 9 человек и 2 единицы техники.