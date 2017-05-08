Четыре дачных строения и один жилой дом горели в Нижегородской области в ночь на 8 мая

Крупный пожар произошёл вечером 7 мая в р.п. Выездное Арзамасского района. Сообщение о пожаре поступило в 20:09. В результате пожара сгорела кровля дома, гараж, имущество внутри гаража, автомобиль на общей площади 130 кв. метров.

Также 7 мая 20:23 в деревне Ефимьево в Богородском районе в результате пожара сгорел дом под дачу на площади 48 кв. метров.

8 мая в 01:11 аналогичный пожар произошёл в деревне Митрофаново Городецкого района. В результате сгорели строение дачного дома и бани на площади 50 кв. метров. Этой же ночью в 05:29 в результате пожара сгорела баня с тесовым пристроем на площади 18 кв. метров в деревне Беляево г. о. Сокольский.