В Иркутской области нашли водителя, который сбил пешеходов
Водитель без прав сбил 20-летних юношу и девушку в селе Харат.
Водитель без прав сбил 20-летних юношу и девушку в селе Харат.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил 20-летних юношу и девушку в
В полицию поступило сообщение, что 7 мая неизвестный водитель сбил пешеходов в селе Харат. Пострадавших с переломами доставили в больницу, водитель с места ДТП скрылся.
В ходе оперативных мероприятий предполагаемый виновник происшествия задержан. Оказалось, что молодой человек, у которого нет водительских прав, взял без разрешения автомобиль ИЖ 2126 «Ода» у родственника.
По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.