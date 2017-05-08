В Иркутской области нашли водителя, который сбил пешеходов

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который сбил 20-летних юношу и девушку в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение, что 7 мая неизвестный водитель сбил пешеходов в селе Харат. Пострадавших с переломами доставили в больницу, водитель с места ДТП скрылся.

В ходе оперативных мероприятий предполагаемый виновник происшествия задержан. Оказалось, что молодой человек, у которого нет водительских прав, взял без разрешения автомобиль ИЖ 2126 «Ода» у родственника.

По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.