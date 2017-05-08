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12:20 (мск), источник: ivbg.ru

Сотрудник Росгвардии отстреливался от нападавших в Выборге

Мужчина и женщина пытались отобрать у правоохранителя служебный пистолет.

Как стало известно 47news, около девяти вечера 7 мая наряд Росгвардии выехал по сообщению о бытовом скандале к дому на улице Рубежной в Выборге. 38-летняя женщина и ее 37-летний собутыльник негативно отреагировали на приезд сотрудника.

Задержанные напали на гвардейца и пытались отобрать служебное оружия. Правоохранитель произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы отбиться от нападавших.

Обоих доставили в отделение полиции. Утром 8 мая они были отпущены. У женщины дома остался месячный ребенок, а мужчине стало плохо. Выяснилось, что у него инвалидность.

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