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12:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане при столкновении «Киа» с мусоровозом пострадала 2-летняя девочка

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Пестречинском районе лоб в лоб столкнулись легковушка и мусоровоз «КамАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП неподалеку от села Екатериновка на 868-м километре трассы М7. По предварительным данным, 64-летний водитель «Киа Рио», двигаясь по трассе «Волга», совершил лобовое столкновение с мусоровозом «КамАЗ», под управлением 58-летнего водителя.

На место выехали пожарные отдельного поста из села Шали, полицейские, медики.

В результате ДТП водитель легковушки получил перелом ноги, ушиб грудной клетки, 67-летняя пассажирка — ушиб головы, ее 2-летняя внучка получила травму головы и грудной клетки. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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