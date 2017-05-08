В Татарстане при столкновении «Киа» с мусоровозом пострадала 2-летняя девочка

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП неподалеку от села Екатериновка на 868-м километре трассы М7. По предварительным данным, 64-летний водитель «Киа Рио», двигаясь по трассе «Волга», совершил лобовое столкновение с мусоровозом «КамАЗ», под управлением 58-летнего водителя.

На место выехали пожарные отдельного поста из села Шали, полицейские, медики.

В результате ДТП водитель легковушки получил перелом ноги, ушиб грудной клетки, 67-летняя пассажирка — ушиб головы, ее 2-летняя внучка получила травму головы и грудной клетки. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.