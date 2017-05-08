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12:50 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: На Советском проспекте в Калининграде мотоциклист избил таксиста

На Советском проспекте мотоциклист избил водителя такси. Инцидент произошёл в понедельник, 8 мая. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

Источник: Калининград.Ru

По словам участников движения, мужчина за рулём легковушки поздно заметил предупреждающий знак и резко затормозил. Следовавший за ним мотоциклист едва не врезался в машину.

Водитель двухколёсного транспорта разозлился и несколько раз ударил таксиста по лицу через окно. Потом ногой сломал ему зеркало. В это время его друг перекрыл дорогу, чтобы мужчина за рулём седана не смог уехать, — рассказал свидетель инцидента.

По его словам, после того, как байкеры уехали, таксист включил сигнал аварийной остановки и некоторое время не мог тронуться с места. «Конфликта можно было избежать, если бы водитель мотоцикла соблюдал безопасную дистанцию в транспортном потоке», — заключил очевидец.

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