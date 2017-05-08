Очевидцы: На Советском проспекте в Калининграде мотоциклист избил таксиста

По словам участников движения, мужчина за рулём легковушки поздно заметил предупреждающий знак и резко затормозил. Следовавший за ним мотоциклист едва не врезался в машину.

Водитель двухколёсного транспорта разозлился и несколько раз ударил таксиста по лицу через окно. Потом ногой сломал ему зеркало. В это время его друг перекрыл дорогу, чтобы мужчина за рулём седана не смог уехать, — рассказал свидетель инцидента.

По его словам, после того, как байкеры уехали, таксист включил сигнал аварийной остановки и некоторое время не мог тронуться с места. «Конфликта можно было избежать, если бы водитель мотоцикла соблюдал безопасную дистанцию в транспортном потоке», — заключил очевидец.