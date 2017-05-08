Молния могла стать причиной пожара в жилом доме в Брестской области

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Линово Пружанского района произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1955 года рождения, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент случился днем 7 мая. Огнем уничтожена крыша, повреждено перекрытие на площади 9 кв.м. Предполагаемая причина пожара — грозовой разряд молнии.

В Брестском областном УМЧС также рассказали еще о двух пожарах с материальным ущербом, произошедших 7 мая. Так, в деревне Гневчицы (Ивановский район) горело частное деревянное хозяйственное строение. Огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество. Причина возгорания устанавливается.

В деревне Хмелище (Малоритский район) произошел пожар в частном деревянном жилом доме. В результате ЧП огнем уничтожены крыша, перекрытие, повреждены стены, имущество. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.