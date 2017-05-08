Водитель затонувшей в канале машины не смог выбраться из воды

В субботу, 6 мая, в канале станицы Бжедуховской, что находится в Белореченском районе, обнаружили автомобиль. В салоне машины находился мужчина, он не смог выбраться из затонувшего авто и погиб.

Иномарку, которая практически полностью ушла под воду, могли и не обнаружить, если бы не встревоженная жена погибшего. За день до обнаружения машины она заявила в полицию об исчезновении мужа. К сожалению, вернуть ей супруга живым не было возможным.