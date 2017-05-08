На Волге с перевернувшейся лодки спасены четыре человека

Накануне в 19.05 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Волге примерно в ста метрах от берега в районе Нижних Вязовых Зеленодольского района перевернулась моторная лодка, в которой находились четыре человека.

Всех их спасли судоводитель моторной лодки «Ока-4» с товарищем, которые оказались рядом в тот момент, когда все произошло. Людей достали из воды и отвезли на берег.

Как сообщил владелец лодки «Ока-4», в перевернувшейся лодке «Казанка-М» находились четверо молодых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет.

В 19.12 на место происшествия прибыли инспекторы ГИМС и сотрудники ОСВОД. Они обнаружили перевернутую частично затопленную «Казанку-М» и регистрационным номером Республики Марий Эл.

Четверо пассажиров «Казанки-М» к этому моменту были уже на берегу, однако, увидев патрульное судно ГИМС, убежали в лес.

Найти их на берегу не удалось. В 20.15 их лодку инспекторы ГИМС и сотрудник ОСВОД доставили на базу ГИМС. В ближайшее время будет начато административное расследование.

«Чтобы не допустить подобные трагедии на воде, все маломерные судна должны быть обеспечены средствами спасения — это спасательный жилет, спасательная веревка известная как “конец Александрова”. Причем, спасательные жилеты необходимо не только иметь в лодке, но и надевать на себя. Кроме того, должны быть исправные средства связи. Двигаться на воде в этот период нужно с крайней осторожностью», — сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.