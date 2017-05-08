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13:03 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области ночью мужчину ограбили в его собственном доме

На днях в полицию обратился 33-летний житель села Алое поле Павловского района. Он рассказал, что его ограбили.

Источник: Новости Воронежа

ЧП произошло ночью 6 мая. Двое неизвестных пробрались в дом потерпевшего и похитили у него деньги и два мобильных телефона.
«Накануне задержали одного из подозреваемых — это оказался 23-летний безработный местный житель, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Личность второго нападавшего установили — его разыскивают».

За грабеж подозреваемым грозит до 4 лет колонии.

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