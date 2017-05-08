В Воронежской области ночью мужчину ограбили в его собственном доме
На днях в полицию обратился 33-летний житель села Алое поле Павловского района. Он рассказал, что его ограбили.
На днях в полицию обратился 33-летний житель села Алое поле Павловского района. Он рассказал, что его ограбили.
ЧП произошло ночью 6 мая. Двое неизвестных пробрались в дом потерпевшего и похитили у него деньги и два мобильных телефона.
«Накануне задержали одного из подозреваемых — это оказался 23-летний безработный местный житель, — рассказали в
За грабеж подозреваемым грозит до 4 лет колонии.