В Воронежской области ночью мужчину ограбили в его собственном доме

ЧП произошло ночью 6 мая. Двое неизвестных пробрались в дом потерпевшего и похитили у него деньги и два мобильных телефона.

«Накануне задержали одного из подозреваемых — это оказался 23-летний безработный местный житель, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Личность второго нападавшего установили — его разыскивают».

За грабеж подозреваемым грозит до 4 лет колонии.