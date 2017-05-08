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13:08 (мск), источник: РИА Новости

После обрушения части строящейся школы в Ленобласти возбудили дело

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения части строящейся школы в поселке Мурино Всеволожского района, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что площадь обрушения составила свыше 300 квадратных метров. Следователи сообщили, что 55-летний погибший являлся работником организации, предоставлявшей в аренду автомобиль с компрессором.

«Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются ответственные за соблюдение правил безопасности при производстве строительных работ.

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