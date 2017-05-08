После обрушения части строящейся школы в Ленобласти возбудили дело

Ранее сообщалось, что площадь обрушения составила свыше 300 квадратных метров. Следователи сообщили, что 55-летний погибший являлся работником организации, предоставлявшей в аренду автомобиль с компрессором.

«Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются ответственные за соблюдение правил безопасности при производстве строительных работ.