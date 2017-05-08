Под Калининградом возбуждено дело по факту взрыва газа в доме
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме поселка Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме поселка Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области.
В результате трагедии пострадали несколько человек, среди которых трое детей: 14-ти, пяти и четырех лет.
Напомним, трагедия произошла в воскресенье. В двухэтажном доме на 12 квартир случился взрыв. Частично разрушены две квартиры. К счастью, никто не погиб. Все пострадавшие находятся в больнице. У одного ребенка — сильные ожоги.
Как сообщили в региональном МЧС, всех жителей дома разместили в маневренном фонде города Черняховска, им оказывают психологическую помощь.
Специалисты МЧС и взрывотехники определили, что взорвалась газовоздушная смесь и определяют причины происшествия. Обстоятельства ЧП выясняют следователи.