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13:12 (мск), источник: "Российская газета"

Под Калининградом возбуждено дело по факту взрыва газа в доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме поселка Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области.

В результате трагедии пострадали несколько человек, среди которых трое детей: 14-ти, пяти и четырех лет.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье. В двухэтажном доме на 12 квартир случился взрыв. Частично разрушены две квартиры. К счастью, никто не погиб. Все пострадавшие находятся в больнице. У одного ребенка — сильные ожоги.

Как сообщили в региональном МЧС, всех жителей дома разместили в маневренном фонде города Черняховска, им оказывают психологическую помощь.

Специалисты МЧС и взрывотехники определили, что взорвалась газовоздушная смесь и определяют причины происшествия. Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

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