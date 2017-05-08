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14:29 (мск), источник: КрымPress

В Евпатории утром спасли мужчину, упавшего в море с пирса

За первые майские дни вода в море у берегов Крыма существенно прогрелась. В Евпатории, например, температура морской воды +15. Но это не значит, что нужно бросаться нырять и купаться. А вот пожилой евпаториец о купании не помышлял. Мужчина 1948 года рождения около 8 утра гулял на набережной Терешковой, зашел на пирс… И упал в воду.

Самостоятельно выбраться на берег не смог. В считанные минуты на помощь пришли спасатели. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 22-ой пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники скорой медицинской помощи.

Крымские спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения извлекли пострадавшего из воды и благополучно доставили на берег к карете скорой медицинской помощи. После, осмотра его состояния стало понятно, что в медицинской помощи он не нуждался, — отметили в ГУ МЧС по РК.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, благодаря сознательности граждан, которые присутствовали на месте ЧП, и вовремя вызвали спасателей, а также быстрому и эффективному реагированию специалистов МЧС России трагедии удалось избежать, и мужчина получил только переохлаждение, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Крымские спасатели обращаются ко всем жителям и гостям Республики Крым — будьте осторожны на воде!

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