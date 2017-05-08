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14:21 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 9 пожарных тушили загоревшуюся квартиру в девятиэтажке

Утром в понедельник, 8 мая, в Воронеже загорелась квартира в девятиэтажке. ЧП произошло на улице Хользунова, 17.

Источник: Новости Воронежа

В МЧС вызов поступил в 10:54. На место выехали сразу три пожарных отделения. 9 спасателей уже в 11:05 потушили пламя.
«В результате пожара в квартире жилого дома огонь повредил домашние вещи на площади 1 квадратного метра», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас выясняют причины возгорания.

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