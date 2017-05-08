В Воронеже 9 пожарных тушили загоревшуюся квартиру в девятиэтажке

В МЧС вызов поступил в 10:54. На место выехали сразу три пожарных отделения. 9 спасателей уже в 11:05 потушили пламя.

«В результате пожара в квартире жилого дома огонь повредил домашние вещи на площади 1 квадратного метра», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сейчас выясняют причины возгорания.