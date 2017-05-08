В Запорожье патрульные сбили женщину, — СМИ

В Запорожье под колеса автомобиля патрульных попала женщина. ДТП произошло вчера, 7 мая, в Шевченковском районе. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции Юлию Шеймухову.

«Сейчас под руководством начальника Управления патрульной полиции проводится проверка причастности патрульных к данному инциденту. Полицейский, который совершил наезд, на период проверки отстранен от исполнения обязанностей. Женщина, пострадавшая в ДТП, находится в травматическом отделении 5-й горбольницы», — сообщили в полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщает местное издание «Заноза», ДТП произошло, когда пьяная компания пыталась помешать патрульным провести задержание подозреваемого. По словам очевидцев, одна из женщин бросилась под колеса патрульного авто, который переехал ей ногу, а падая, ударилась головой. Женщину доставили в больницу.