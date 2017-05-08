СК: Причиной взрыва в жилом доме под Черняховском мог стать неисправный газовый баллон

По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением части жилого дома произошёл в результате эксплуатации жильцами одной из квартир газового баллона, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Назначен ряд криминалистических судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства случившегося. Также следствие устанавливает лицо, реализовавшее неисправный газовый баллон жильцам дома. Расследование уголовного дела продолжается.

Взрыв газа произошёл в воскресенье, 7 мая, в жилом доме в посёлке Веселовка Черняховского округа. В больницы доставили 33-летнюю женщину и троих детей в возрасте четырёх, пяти и четырнадцати лет. Подросток получил ожоги. Пятилетнего ребёнка спасатели извлекли из-под завалов после обрушения дома. Один из детей находится в реанимации.

В результате взрыва оказались частично разрушены две квартиры. Жителей дома разместили в маневренном фонде Черняховска. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что держит ситуацию под личным контролем.