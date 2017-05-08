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14:31 (мск), источник: Ведомости

В Эстонии суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за шпионаж

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина Артема Зинченко за сотрудничество с военной разведкой России.

В прокуратуре Эстонии заявили, что Зинченко был завербован ГРУ еще в 2009 г. Начиная с 2013 г. и до момента задержания он участвовал в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.

В его задачи входил сбор информации об объектах госбезопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, также он якобы собирал данные о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. В его задачи также входило находить образцы военной техники, например, средств связи. Собранные сведения и образцы Зинченко передавал сотрудникам ГРУ.

Зинченко проживал на территории Эстонии с 2013 г., имея вид на жительство.

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