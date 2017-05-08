В Красноярском крае без электроснабжения остались около 14 тысяч человек

В понедельник, 8 мая, из-за ветра с порывами до 27 метров в секунду на территории Красноярского края происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ («Красноярскэнерго»).
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей края (около 14 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 8,6 МВт», — говорится в сообщении.
Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 38 бригад в составе 87 человек и 39 единиц специальной техники. Ситуация находится на контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.