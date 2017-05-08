В Красноярском крае без электроснабжения остались около 14 тысяч человек

В понедельник, 8 мая, из-за ветра с порывами до 27 метров в секунду на территории Красноярского края происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ («Красноярскэнерго»).

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей края (около 14 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 8,6 МВт», — говорится в сообщении.