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14:54 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае без электроснабжения остались около 14 тысяч человек

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Красноярском крае из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались около 14 тысяч человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В понедельник, 8 мая, из-за ветра с порывами до 27 метров в секунду на территории Красноярского края происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ («Красноярскэнерго»).

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей края (около 14 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 8,6 МВт», — говорится в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечено 38 бригад в составе 87 человек и 39 единиц специальной техники. Ситуация находится на контроле у заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.

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