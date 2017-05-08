В Башкирии 24-летнего парня едва не зарубил топором разъяренный незнакомец

Трагедия случилась среди бела дня. Об этом порталу ProUfu.ru рассказала двоюродная сестра пострадавшего Айгуль Байназарова.

В тот злополучный день молодой человек должен был уехать на работу. Когда Айнур вышел из дома, к нему внезапно подъехала машина, из нее вышел незнакомый пьяный мужчина. По неизвестным причинам разгорелся конфликт, мужчина схватил из машины топор и погнался за Айнуром. В конечном итоге, во время погони молодой человек упал, а когда пытался подняться, разъяренный мужчина уже успел нанести несколько ударов по спине и ноге, также от ударов топором пострадала рука и голова.

Драку заметили местные жители, они и успели вовремя остановить «психопата» и вызвали скорую помощь. Сейчас Айнур находится в крайне тяжелом состоянии, в реанимации. На данный момент ему сделали три операции. У молодого человека из-за полученных травм не работает правая рука, он на всю жизнь останется инвалидом.

— Врачи говорят, что если бы на его месте был бы человек лет сорока, то сразу умер бы. Из-за того, что у Айнура молодой организм, он выжил, — рассказывает Айгуль.

Как известно, напавший на Айнура мужчина живет в этой же деревне. По рассказам местных жителей он ранее был судим и имеет психические расстройства. Более того, он всегда носил с собой различные ножи или топоры. Сейчас этот маньяк гуляет на свободе и неизвестно, кто еще пострадает от его рук. В Баймаке на заявления родственников пострадавшего в полиции пока не реагируют.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.