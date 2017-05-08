Пожар на нефтяной скважине потушили

На скважине № 19 месторождения Дарай молла в Махамбетском районе горела скважина.

Пожар на берегу Каспия не прекращается третий день

Мощным выстрелом струи воды в момент пульсации. Когда с выбросом газа удалось справиться, в устье скважины забили бетонную пробку.



Еще один серьезный пожар ликвидировали в Атырауской области — три дня горела степь на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» возле Каспийского моря, передает ATPress.kz.

Выгорело около 11 га степи. Тушили появляющиеся то тут, то там островки огня 50 человек с 5 единицами техники.

С пожаром боролись 5, 6 и 7 мая. Специалисты патрулируют территорию природного резервата, наблюдают за возможными очагами возгорания.