У воронежца на посту ДПС нашли 1 кг синтетических наркотиков

Воронежец вез пирролидиновалерофенон в сумке на пассажирском сидении.

Автомобиль остановили на 492 км трассы М4 «Дон» вечером воскресенья, 7 мая. Парня задержали. Решается вопрос об его взятии под стражу. В отношении воронежца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.