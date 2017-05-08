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14:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

У воронежца на посту ДПС нашли 1 кг синтетических наркотиков

Инспекторы ДПС нашли 999 г синтетических наркотиков у 23-летнего водителя Kia на посту в Рамонском районе, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 8 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежец вез пирролидиновалерофенон в сумке на пассажирском сидении.

Автомобиль остановили на 492 км трассы М4 «Дон» вечером воскресенья, 7 мая. Парня задержали. Решается вопрос об его взятии под стражу. В отношении воронежца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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