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15:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Киева загорелся жилой дом

По предварительной информации, на улице Симона Петлюры в Киеве горит хостел на мансардном этаже одного из жилых зданий. На месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева днем в понедельник произошло возгорание на четвертом этаже жилого дома на улице Симона Петлюры, сообщают очевидцы.

Сообщается, что на месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.

Отмечается также, что горит хостел на мансардном этаже. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Лукьяновском СИЗО.

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