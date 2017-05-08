В центре Киева загорелся жилой дом
По предварительной информации, на улице Симона Петлюры в Киеве горит хостел на мансардном этаже одного из жилых зданий. На месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.
По предварительной информации, на улице Симона Петлюры в Киеве горит хостел на мансардном этаже одного из жилых зданий. На месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева днем в понедельник произошло возгорание на четвертом этаже жилого дома на улице Симона Петлюры, сообщают очевидцы.
Сообщается, что на месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.
Отмечается также, что горит хостел на мансардном этаже. Подробности уточняются.
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