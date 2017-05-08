В центре Киева загорелся жилой дом

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В центре Киева днем в понедельник произошло возгорание на четвертом этаже жилого дома на улице Симона Петлюры, сообщают очевидцы.

Сообщается, что на месте находятся пять автомобилей сотрудников ГСЧС и машины скорой помощи.

Отмечается также, что горит хостел на мансардном этаже. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о пожаре в Лукьяновском СИЗО.