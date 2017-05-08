Самолет Уфа — Москва из-за технической неисправности приземлился в аэропорту столицы Башкирии
УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В аэропорту «Уфа» в 15.43
УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В аэропорту «Уфа» в 15.43
Самолет следовал по маршруту Уфа — Москва. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель
«На борту находилось 72 взрослых пассажира, девять детей. Все они будут отправлены в Москву рейсами авиакомпании “Аэрофлот” в 19.15 и 22.55», — проинформировала представитель авиаузла.
Уфимский аэропорт работает в штатном режиме. По словам Татьяны Ризван, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось.