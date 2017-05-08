Самолет Уфа — Москва из-за технической неисправности приземлился в аэропорту столицы Башкирии

Самолет следовал по маршруту Уфа — Москва. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы столичного аэропорта Татьяна Ризван.

«На борту находилось 72 взрослых пассажира, девять детей. Все они будут отправлены в Москву рейсами авиакомпании “Аэрофлот” в 19.15 и 22.55», — проинформировала представитель авиаузла.

Уфимский аэропорт работает в штатном режиме. По словам Татьяны Ризван, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось.