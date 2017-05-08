Спасатели сняли на видео последствия аварии с трактором в Воронеже

ДТП произошло на улице Краснознаменной в ночь на 7 мая. За рулем легкового авто ехал 24-летний парень. В салоне находились две пассажирки. Всех отправили в больницу с травмами.

Видео спасения водителя, получившего, по предварительным данным, травму шеи опубликовано в интернете.