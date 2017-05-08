Спасатели сняли на видео последствия аварии с трактором в Воронеже
Воронежским спасателям пришлось деблокировать водителя, врезавшегося на своем Mersedes в стоящий на дороге трактор.
Воронежским спасателям пришлось деблокировать водителя, врезавшегося на своем Mersedes в стоящий на дороге трактор.
ДТП произошло на улице Краснознаменной в ночь на 7 мая. За рулем легкового авто ехал 24-летний парень. В салоне находились две пассажирки. Всех отправили в больницу с травмами.
Видео спасения водителя, получившего, по предварительным данным, травму шеи опубликовано в интернете.