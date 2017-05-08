Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
В Москве построят 49 станций метро за три года
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
15:59 (мск), источник: АиФ Черноземье

Спасатели сняли на видео последствия аварии с трактором в Воронеже

Воронежским спасателям пришлось деблокировать водителя, врезавшегося на своем Mersedes в стоящий на дороге трактор.

ДТП произошло на улице Краснознаменной в ночь на 7 мая. За рулем легкового авто ехал 24-летний парень. В салоне находились две пассажирки. Всех отправили в больницу с травмами.

Видео спасения водителя, получившего, по предварительным данным, травму шеи опубликовано в интернете.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы
Юнкер предупредил Анкару по поводу введения смертной казни
Россияне сыграют с немцами накануне Дня Победы на ЧМ по хоккею
Макрон стал самым молодым президентом Франции
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Экс-игрок «Спартака» допустил провал в ЧР на багаже Аленичева
«Ельцин Центр» извинился за комментарий Михалкова
Спорт
9 человек, без которых не было бы чемпионства «Спартака» — 2017 Один из этих людей ждал чемпионства 14 лет, двое даже не работают в "Спартаке". Но всех объединяет долгожданное золото
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь