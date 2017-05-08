В Кудымкаре в ДТП погибла мать троих детей

Смертельное ДТП произошло 8 мая рано утром в Кудымкаре. Об этом сообщает «Городская газета» на своём сайте.

Один из очевидцев сообщил о происшествии в полицию. По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами следовал в сторону Ивуково. Вся компания ехала после длительного пребывания в кафе «Метелица». 30-летний водитель не соблюдал скоростной режим.

В результате при переезде «лежачего полицейского» возле школы № 8 машину сильно подкинуло и занесло на опору линии электропередач. Машина врезалась в столб. 25-летняя пассажирка, находящаяся на заднем сидении, мать троих детей, погибла на месте. Её мужа госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами. Водителя машины задержали. Расследование происшествия продолжается.