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20:40 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кудымкаре в ДТП погибла мать троих детей

Её мужа с тяжелыми травмами госпитализировали.

Смертельное ДТП произошло 8 мая рано утром в Кудымкаре. Об этом сообщает «Городская газета» на своём сайте.

Один из очевидцев сообщил о происшествии в полицию. По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia с тремя пассажирами следовал в сторону Ивуково. Вся компания ехала после длительного пребывания в кафе «Метелица». 30-летний водитель не соблюдал скоростной режим.

В результате при переезде «лежачего полицейского» возле школы № 8 машину сильно подкинуло и занесло на опору линии электропередач. Машина врезалась в столб. 25-летняя пассажирка, находящаяся на заднем сидении, мать троих детей, погибла на месте. Её мужа госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами. Водителя машины задержали. Расследование происшествия продолжается.

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