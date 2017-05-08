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20:38 (мск), источник: PROUFU.ru

Родственники потерявшейся Яны Перчаткиной из Башкирии обратились к похитителю

Нашумевшая история об исчезновении 9-летней Яны Перчаткиной из Белорецка продолжает набирать обороты.

На сегодняшний день в поисках девочки задействованы сотрудники МВД, кинологи, волонтеры. Многие приехали на помощь в поисках из соседних районов и других городов. Родственники не теряют надежду найти свою девочку живой.

Поиски проходят круглосуточно. В социальных сетях родственники создали группу поиска Яны, где публикуются все новости. До сих пор неизвестно, жива девочка или нет, не исключено, что её могли похитить. В интернете под одним из постов родственница девочки Лена Перчаткина обращается к похитителям: «Если похититель читает эту страничку, подскажи, где найти Яну живой? Родственники не будут настаивать на жестоком наказании, только верни её».

Источник: Proufu.ru

Напомним, девочка пропала 3 мая. Она не добралась до школы и не вернулась домой в течение дня. Сотни полицейских и волонтеров вместе со спасателями и бойцами отряда Росгвардии проверили все заброшенные здания и колодцы в округе.

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