Родственники потерявшейся Яны Перчаткиной из Башкирии обратились к похитителю

На сегодняшний день в поисках девочки задействованы сотрудники МВД, кинологи, волонтеры. Многие приехали на помощь в поисках из соседних районов и других городов. Родственники не теряют надежду найти свою девочку живой.

Поиски проходят круглосуточно. В социальных сетях родственники создали группу поиска Яны, где публикуются все новости. До сих пор неизвестно, жива девочка или нет, не исключено, что её могли похитить. В интернете под одним из постов родственница девочки Лена Перчаткина обращается к похитителям: «Если похититель читает эту страничку, подскажи, где найти Яну живой? Родственники не будут настаивать на жестоком наказании, только верни её».