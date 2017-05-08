В Крыму в ДТП погиб один человек, пострадали двое детей
Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на трассе Симферополь — Феодосия, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП на трассе Симферополь — Феодосия, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Авария произошла 7 мая в 23 часа в районе села Донское. По предварительной информации произошло лобовое столкновение автомобилей Honda Accord и Toyota Camry. Прибыв на место происшествия, спасатели помогли эвакуировать пострадавших и смыли топливо с проезжей части.
В результате ДТП пострадали двое взрослых и двое детей 8 и 12 лет, их доставили в больницу. Пассажир автомобиля Honda получил смертельные травмы.