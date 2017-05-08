На юге Петербурга загорелся склад лакокрасочных изделий
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Более десятка единиц техники и полсотни спасателей тушат пожар в промзоне Московского района Петербурга, сообщает
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Более десятка единиц техники и полсотни спасателей тушат пожар в промзоне Московского района Петербурга, сообщает
Сообщение о пожаре на проспекте Юрия Гагарина, 34 поступило на телефон «01» в 16:10. «Горит ангар с лакокрасочными изделиями размером 10×30 метров. В 16:20 ранг пожара повышен до № 1БИС», — отмечает
Сведения о пострадавших не поступали.
Как добавили в ведомстве, к ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 54 человека личного состава.