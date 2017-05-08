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17:08 (мск), источник: Интерфакс

На юге Петербурга загорелся склад лакокрасочных изделий

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Более десятка единиц техники и полсотни спасателей тушат пожар в промзоне Московского района Петербурга, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по городу в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пожаре на проспекте Юрия Гагарина, 34 поступило на телефон «01» в 16:10. «Горит ангар с лакокрасочными изделиями размером 10×30 метров. В 16:20 ранг пожара повышен до № 1БИС», — отмечает пресс-служба.

Сведения о пострадавших не поступали.

Как добавили в ведомстве, к ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 54 человека личного состава.

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