На берегу Новороссийска нашли еще несколько мертвых дельфинов

Животные лежат на берегу, двое из них уже начали разлагаться. О страшных находках рассказывают очевидцы. Одного из млекопитающих обнаружили у кафе «Конь и дельфин», еще двоих — у батареи Зубкова, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.

Напомним, природоохранная прокуратура встревожена массовой гибелью морских млекопитающих. По факту смерти 68 особей только лишь за апрель проводится проверка. После ее организации очевидцы заметили еще несколько трупов дельфинов.