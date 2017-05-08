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17:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Волгодонске задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

Донские полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП в городе Волгодонске. Им оказался 21-летний житель станицы Романовской.

По данным ГУ МВД по РО, на перекрестке улицы Горького и переулка Первомайского водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с «ГАЗелью», после чего «ГАЗель» врезалась в ограждение дома и опору ЛЭП.

В результате ДТП четверо граждан получили ушибы различной степени тяжести, а виновник аварии скрылся.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и части 2 статьи 12.37 «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в суд.

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