В Волгодонске задержан водитель, скрывшийся с места ДТП

По данным ГУ МВД по РО, на перекрестке улицы Горького и переулка Первомайского водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с «ГАЗелью», после чего «ГАЗель» врезалась в ограждение дома и опору ЛЭП.

В результате ДТП четверо граждан получили ушибы различной степени тяжести, а виновник аварии скрылся.