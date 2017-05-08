В Волгодонске задержан водитель, скрывшийся с места ДТП
Донские полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП в городе Волгодонске. Им оказался 21-летний житель станицы Романовской.
Донские полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП в городе Волгодонске. Им оказался 21-летний житель станицы Романовской.
По данным ГУ МВД по РО, на перекрестке улицы Горького и переулка Первомайского водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с «ГАЗелью», после чего «ГАЗель» врезалась в ограждение дома и опору ЛЭП.
В результате ДТП четверо граждан получили ушибы различной степени тяжести, а виновник аварии скрылся.
В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с