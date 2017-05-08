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20:34 (мск), источник: Om1.ru

Ночной ураган в Омске повалил остановку у «Бауцентра»

Около месяц назад на этом же остановочном пункте, но с другой стороны, ветром снесло еще один навес.

Последствиями ночного урагана в Омске стали не только поваленные деревья и оборванные провода, но и металлическая конструкция на остановке у «Бауцентра» на улице 10 лет Октября, которую снесло порывом ветра. Фото лежащего на земле навеса опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

В посте не указано точное место, но внимательные пользователи доискались до правды. Как написала омичка Наталья Федорова, это та же остановка, где еще один навес рухнул во время другого урагана, который был 30 марта, только расположенная с противоположной стороны.

Фото поваленной ветром остановки у «Бауцентра» 30 марта 2017 года.

Удивительную «невезучесть» расположенных там конструкций в соцсетях объясняют не погодными аномалиями, а «добросовестной» работой дорожников.

— По ГОСТу так что норм всё, — шутят в комментариях.

Подписчики добавляют, что остановку уже подняли. Не исключено, что до следующего штормового предупреждения.

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