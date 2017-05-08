Ночной ураган в Омске повалил остановку у «Бауцентра»

Последствиями ночного урагана в Омске стали не только поваленные деревья и оборванные провода, но и металлическая конструкция на остановке у «Бауцентра» на улице 10 лет Октября, которую снесло порывом ветра. Фото лежащего на земле навеса опубликовали в паблике «Аварийный Омск».

В посте не указано точное место, но внимательные пользователи доискались до правды. Как написала омичка Наталья Федорова, это та же остановка, где еще один навес рухнул во время другого урагана, который был 30 марта, только расположенная с противоположной стороны.

Фото поваленной ветром остановки у «Бауцентра» 30 марта 2017 года.