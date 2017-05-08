В Татарстане на птицефабрике выявили птичий грипп
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что на территории птицекомплекса «Лаишевский» выявлен геном вируса гриппа А птиц.
В официальном сообщении сказано, которое разослано всем главам районов Татарстана и начальникам ветобъединений, принять все необходимые меры по недопущению распространения инфекции.
— Необходимо ограничить продажу живой птицы и птицеводческой продукции ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», — говорится в документе ведомства (есть в распоряжении ProKazan).
В сообщении отмечается, что диагноз предварительно установлен и ожидает подтверждения специалистов Федерального центра охраны здоровья животных.