Под Воронежем мужчина попал в больницу после ссоры у кафе

7 мая в больницу Нововоронежа привезли 35-летнего мужчина с травмами. Он был в бессознательном состоянии. Медики взвали полицейских. Приехавшие оперативники выяснили, что мужчину привезли в больницу после конфликта около кафе на улице Первомайской. Неизвестный наступил мужчине на ногу, а потом ударил его в лицо. Тот упал и ударился головой о бордюр.

«В течении суток полицейские установили и задержали подозреваемого, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Это оказался 32-летний житель Каширского района».

За умышленное причинение вреда здоровью мужчине грозит наказание — до 8 лет колонии.