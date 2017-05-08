На Хортице горел курень Запорожской Сечи, — ФОТО
8 мая на острове Хортица в историческом комплексе «Запорожская сечь» вспыхнул огонь.
8 мая на острове Хортица в историческом комплексе «Запорожская сечь» вспыхнул огонь.
Об этом сообщили в ГУ ДСНС в Запорожской области.
«8 мая в 15:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на территории
Горела соломенная крыша отдельно стоящего здания выставочного зала «Казацкий лагерь» общей площадью 40 кв.м.
«Учитывая ветреную погоду, пожар мог распространиться на более значительную площадь и перекинуться на рядом расположенные здания. Благодаря оперативным действиям подразделений этого удалось избежать. В 15:45 бойцы ДСНС локализовали пожар, а в 16:03 полностью ликвидировали, провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания» , — сообщили в ГУ ДСНС в Запорожской области.
Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
От ГУ ДСНС привлекались 6 единиц техники и 25 человек личного состава.