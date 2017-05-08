В Грузии во время спуска по реке погиб российский турист

«Двадцативосьмилетний турист из Москвы погиб в селе Гоми Озургедского муниципалитета в реке Бжужи. В регионе накануне состоялся любительский турнир по каякингу», — сообщает телекомпания «Имеди».

По данным грузинских ТВ, туристы спустились по реке и столкнулись с глыбой, один из них получил повреждения. Сообщается, что МВД Грузии ведет расследование по статье 115 УК, что подразумевает доведение до самоубийства.