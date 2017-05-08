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19:03 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии во время спуска по реке погиб российский турист

ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Российский турист погиб на западе Грузии во время спуска по реке Бжужи, еще один пострадал, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД.

Источник: РИА Новости

«Двадцативосьмилетний турист из Москвы погиб в селе Гоми Озургедского муниципалитета в реке Бжужи. В регионе накануне состоялся любительский турнир по каякингу», — сообщает телекомпания «Имеди».

По данным грузинских ТВ, туристы спустились по реке и столкнулись с глыбой, один из них получил повреждения. Сообщается, что МВД Грузии ведет расследование по статье 115 УК, что подразумевает доведение до самоубийства.

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