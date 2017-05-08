В Москве скорая врезалась в упавшее на проезжую часть дерево
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Машина скорой помощи врезалась в упавшее на проезжую часть дерево на Карамышевской набережной на
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Машина скорой помощи врезалась в упавшее на проезжую часть дерево на Карамышевской набережной на
«Автомобиль скорой помощи, перевозивший больного пациента, врезался в упавшее дерево на Карамышевской набережной вблизи въезда в ГКБ № 67», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на место ДТП прибыла другая скорая, которая перевезла в лечебное учреждение пациента.
Обстоятельства ЧП выясняются.