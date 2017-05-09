В Воронеже накануне 9 Мая нашли и уничтожили артиллерийский снаряд

В понедельник, 8 мая, спасатели получили сообщение о том, что в Воронеже нашли боеприпас. В МЧС не уточняют точное место, где обнаружили опасную находку.

Специалисты аварийно-спасательной службы в 14:00 изъяли боеприпас. Это оказался артиллерийский снаряд в 105 мм, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны.

«Его уничтожение провели в 17:00 на подрывной площадке полигона «Погоново», — сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, что при обнаружении боеприпасов нужно сразу вызывать спецслужбы по номерам «112» и «101». Смертельно опасно ударять по снаряду, перемещать его, закапывать или бросать в воду.