В Воронеже накануне 9 Мая нашли и уничтожили артиллерийский снаряд
Боеприпас сохранился со времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас сохранился со времен Великой Отечественной войны.
В понедельник, 8 мая, спасатели получили сообщение о том, что в Воронеже нашли боеприпас. В МЧС не уточняют точное место, где обнаружили опасную находку.
Специалисты
«Его уничтожение провели в 17:00 на подрывной площадке полигона «Погоново», — сообщают в
Напомним, что при обнаружении боеприпасов нужно сразу вызывать спецслужбы по номерам «112» и «101». Смертельно опасно ударять по снаряду, перемещать его, закапывать или бросать в воду.