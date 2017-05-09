Северный вокзал в Париже эвакуирован

Сообщается, что целью силовиков был скоростной поезд, прибывший с юга, из региона Валансьен, на котором, по некоторым данным, находилось трое подозреваемых в терроризме. Из состава высадили всех пассажиров, всего более 200 человек.

Полиция также перекрыла доступ к вокзальной площади и входы на прилегающие станции метро. Поезда проезжают Северный вокзал без остановки.