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03:52 (мск), источник: Интерфакс

Северный вокзал в Париже эвакуирован

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — На Северном вокзале в Париже проходит полицейская спецоперация, передает в ночь на вторник BFM TV.

Источник: Reuters

Сообщается, что целью силовиков был скоростной поезд, прибывший с юга, из региона Валансьен, на котором, по некоторым данным, находилось трое подозреваемых в терроризме. Из состава высадили всех пассажиров, всего более 200 человек.

Полиция также перекрыла доступ к вокзальной площади и входы на прилегающие станции метро. Поезда проезжают Северный вокзал без остановки.

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