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04:36 (мск), источник: ТАСС

Власти Малайзии сообщили о ликвидации главного террориста страны

Мухаммад Ванди был уничтожен в сирийском городе Ракка во время ударов беспилотников по позициям боевиков.

СИНГАПУР, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии подтвердили ликвидацию наиболее разыскиваемого террориста, одного из полевых командиров группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ) Мухаммада Ванди. Об этом пишет газета Star со ссылкой на заявление главы национальной полиции Халида Абу Бакара.

После изучения всех оперативных данных мы можем подтвердить, что 26-летний мужчина был уничтожен 29 апреля в сирийском городе Ракка во время ударов беспилотников по позициям боевиков.
Халид Абу Бакар
Глава национальной полиции
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Мухаммад Ванди со своей супругой в январе 2016 года перебрался в Сирию, где был назначен экстремистами ИГ ответственным за вербовку новых боевиков, говорящих на бахасе (этот язык распространен в Индонезии, Малайзии, а также частично в Сингапуре и Филиппинах). Кроме того, ему была поставлена задача организовать и подготовить в первую очередь в Малайзии террористические атаки. За это время он принял участие в подготовке теракта в июне прошлого года в одном из ночных клубов в пригороде Куала-Лумпура.

Как подтвердил тогда Халид Абу Бакар, «это стало первой атакой сторонников ИГ в стране». В результате брошенной в развлекательное заведение гранаты ранения получили восемь человек.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в апреле внесло Ванди в санкционный список как одного из наиболее разыскиваемых террористов.

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