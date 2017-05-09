Крупное ДТП с участием бензовоза на въезде в Киев

Около двух часов ночи во вторник, 9 мая, на выезде в Киев (остановка Дачная) произошло масштабное ДТП с участием бензовоза, сообщает «Киев Оперативный».

«Предварительно, события происходили в такой последовательности: водитель автомобиль Daewoo Lanos с двумя пассажирами на борту остановился для посадки третьего. В этот момент в заднюю часть авто на приличной скорости въехал бензовоз Daf. В аварии пострадали пассажиры и водитель Daewoo. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.