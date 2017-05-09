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07:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Крупное ДТП с участием бензовоза на въезде в Киев

Водитель большегруза не смог объяснить, как и почему произошла авария, при этом тест на алкоголь показал, что он был трезв. В аварии пострадали несколько человек.

Источник: "РИА Новости" Украина

Около двух часов ночи во вторник, 9 мая, на выезде в Киев (остановка Дачная) произошло масштабное ДТП с участием бензовоза, сообщает «Киев Оперативный».

«Предварительно, события происходили в такой последовательности: водитель автомобиль Daewoo Lanos с двумя пассажирами на борту остановился для посадки третьего. В этот момент в заднюю часть авто на приличной скорости въехал бензовоз Daf. В аварии пострадали пассажиры и водитель Daewoo. Всех госпитализировали», — говорится в сообщении.

Водитель большегруза не смог объяснить, как и почему произошла авария. Тест показал, что он был трезв.

Ранее сообщалось, что в недавнем ДТП на трассе Одесса — Мелитополь погибли пять человек.

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