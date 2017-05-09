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04:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Шеф-фотографа Vl.ru задержали на параде Победы во Владивостоке за запуск квадракоптера

Сейчас Сергей Орлов находится в отделении полиции.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

Шеф-фотографа Vl.ru Сергея Орлова, который снимал парад Победы во Владивостоке, задержали сотрудники полиции прямо на мероприятии. Причиной задержания послужил запуск квадракоптера. В настоящий момент Сергей Орлов находится в отделении полиции. Как рассказал ИА PrimaMedia фотограф, он пока не знает, чем ему это грозит.

— Меня только что привезли в отделение, пока не знаю, что мне будет за это. Вообще нас никто не предупреждал, что сегодня был запрет на запуск квадракоптеров, — рассказал Сергей Орлов.

Отметим, что на момент задержания фотограф находился на балконе музея им. Арсеньева. После его увода всех находившихся на балконе людей попросили уйти, все окна в здании также закрыли.

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