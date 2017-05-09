Шеф-фотографа Vl.ru задержали на параде Победы во Владивостоке за запуск квадракоптера
Сейчас Сергей Орлов находится в отделении полиции.
Сейчас Сергей Орлов находится в отделении полиции.
Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.
— Меня только что привезли в отделение, пока не знаю, что мне будет за это. Вообще нас никто не предупреждал, что сегодня был запрет на запуск квадракоптеров, — рассказал Сергей Орлов.
Отметим, что на момент задержания фотограф находился на балконе музея им. Арсеньева. После его увода всех находившихся на балконе людей попросили уйти, все окна в здании также закрыли.