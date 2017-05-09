Под Новосибирском рабочий упал с крана и насмерть разбился

В понедельник, 8 мая, на ЗЖБИ-42 а городе Бердск обнаружено тело штатного электрика.

Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на СКР по Новосибирской области, установлено, что мужчина сорвался с высоты 8 метров со строительного крана. Предприятие в этот день официально не работало, поэтому сейчас выясняется, как погибший оказался на заводе. По предварительным данным, рабочий сам решил проверить электрику на кране, поэтому забрался на конструкцию.

Следователи проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.