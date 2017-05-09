В Красноярске из-за сильного ветра рухнул башенный кран

В Красноярске сильный ветер стал причиной падения башенного крана на одной из строек. Конструкция не выдержала ураганных порывов и рухнула на жилой частный дом.

Инцидент произошел 8 мая в 21:30 на ул. Киренского. По данным очевидцев, кран разрушил часть дома по ул. Советской и раздавил припаркованный грузовик. Техника также перегородила проезд по улице, из-за чего в районе инцидента образовалась пробка.

В полиции сообщили, что в результате падения крана никто не погиб и не пострадал. На место выехали сотрудники ведомства, которые обеспечивали охрану порядка и проезд транспорта. При этом в первые минуты после аварии очевидцы самостоятельно пытались регулировать движение по закрытому участку.