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05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске из-за сильного ветра рухнул башенный кран

Конструкция повредила провода и частично разрушила жилой дом.

В Красноярске сильный ветер стал причиной падения башенного крана на одной из строек. Конструкция не выдержала ураганных порывов и рухнула на жилой частный дом.

Инцидент произошел 8 мая в 21:30 на ул. Киренского. По данным очевидцев, кран разрушил часть дома по ул. Советской и раздавил припаркованный грузовик. Техника также перегородила проезд по улице, из-за чего в районе инцидента образовалась пробка.

В полиции сообщили, что в результате падения крана никто не погиб и не пострадал. На место выехали сотрудники ведомства, которые обеспечивали охрану порядка и проезд транспорта. При этом в первые минуты после аварии очевидцы самостоятельно пытались регулировать движение по закрытому участку.

Из-за упавшего крана часть домов в Николаевке осталась без света. Устранением причин аварии занимаются специалисты.

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