Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
06:00 (мск), источник: VLADNEWS

ГИБДД проводит проверку по факту аварии в Приморье

В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Артем — Находка — порт Восточный в районе дома 191 на улице Кирова.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что в районе дома 191 на улице Кирова водитель автомашины Тойота Хайс выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Ниссан Кондор.

В результате автоаварии пострадал водитель микроавтобуса Тойота Хайс -30-летний житель Артема. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Полицейскими установлено, что в текущем году водитель Тойоты Хайс неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решением мирового судьи ему было назначено десять суток административного ареста.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Игорь Пушкарев поздравил горожан с Днем Победы
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
Северный вокзал в Париже эвакуирован
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь