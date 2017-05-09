ГИБДД проводит проверку по факту аварии в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Артем — Находка — порт Восточный в районе дома 191 на улице Кирова.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что в районе дома 191 на улице Кирова водитель автомашины Тойота Хайс выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Ниссан Кондор.

В результате автоаварии пострадал водитель микроавтобуса Тойота Хайс -30-летний житель Артема. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Полицейскими установлено, что в текущем году водитель Тойоты Хайс неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решением мирового судьи ему было назначено десять суток административного ареста.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.