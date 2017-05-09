Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
11:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове полицейские назвали причину столкновения «скорой» и такси

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции назвали причину столкновения автомобиля «скорой помощи» и такси, в результате чего пострадал один человек.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе регионального управления МВД, столкновение произошло 8 мая примерно в 23:50.

«На пересечении улиц Ленина и Нагибина произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и кареты “скорой помощи”. По предварительным данным, водитель такси не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

После удара «скорая» опрокинулась. По счастливой случайности, находившиеся в машине медики не пострадали. Во время столкновения таксист получил множественные травмы и уже через полчаса после аварии был госпитализирован.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин: Россия всегда будет на стороне сил мира
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Парад Победы на Красной площади завершился
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь