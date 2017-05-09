В Ростове полицейские назвали причину столкновения «скорой» и такси
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По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован.
Как сообщили «РГ» в
«На пересечении улиц Ленина и Нагибина произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и кареты “скорой помощи”. По предварительным данным, водитель такси не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — уточнили в ведомстве.
После удара «скорая» опрокинулась. По счастливой случайности, находившиеся в машине медики не пострадали. Во время столкновения таксист получил множественные травмы и уже через полчаса после аварии был госпитализирован.