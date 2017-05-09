В Екатеринбурге полыхал Южный автовокзал

Пожар произошел сегодня рано утром на Южном автовокзале Екатеринбурга, сообщили 9 мая «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место происшествия приехали 6 пожарных машин и 22 человека личного состава. Как удалось выяснить, на площади 250 квадратных метров горели торговые павильоны.

В данный момент спасатели проводят проливку сгоревших конструкций. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет.

Сейчас на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.