В Екатеринбурге полыхал Южный автовокзал
На площади 250 квадратных метров загорелись торговые павильоны.
На площади 250 квадратных метров загорелись торговые павильоны.
Пожар произошел сегодня рано утром на Южном автовокзале Екатеринбурга, сообщили 9 мая «АиФ-Урал» в ГУ МЧС по Свердловской области.
На место происшествия приехали 6 пожарных машин и 22 человека личного состава. Как удалось выяснить, на площади 250 квадратных метров горели торговые павильоны.
В данный момент спасатели проводят проливку сгоревших конструкций. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет.
Сейчас на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.