Пенсионерку сбили насмерть в Искитимском районе

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование.

Напомним, страшное ДТП произошло 22 марта в семь утра на ул. Фабричной в Новосибирске. 59-летняя женщина переходила дорогу на красный запрещающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль Suzuki Grand Vitara, управляемый 27-летним водителем, двигался в сторону Димитровского моста и наехал на пенсионерку. По словам очевидцев, все место аварии было залито кровью. Женщина получила серьезные травмы, ей ампутировали часть ноги.