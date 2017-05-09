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08:12 (мск), источник: VN.ru

Пенсионерку сбили насмерть в Искитимском районе

На 61-м километре трассы Р-256 произошло ДТП. Седьмого мая в 13.20 водитель «Toyota Premio» насмерть сбил женщину 1934 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила накануне, восьмого мая, пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится расследование.

Напомним, страшное ДТП произошло 22 марта в семь утра на ул. Фабричной в Новосибирске. 59-летняя женщина переходила дорогу на красный запрещающий сигнал светофора. В этот момент автомобиль Suzuki Grand Vitara, управляемый 27-летним водителем, двигался в сторону Димитровского моста и наехал на пенсионерку. По словам очевидцев, все место аварии было залито кровью. Женщина получила серьезные травмы, ей ампутировали часть ноги.

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